Fülledt utcák: jöhet a második évad

Tetszik az HBO-nak, amit eddig látott, úgyhogy megrendelte a csatorna a folytatást.

A csatorna megrendelte a második évadot is, tehát 2018-ban is lesz The Deuce, azaz jön a Fülledt utcák második évadja. A médiacég vezetői méltatták David Simon és George Pelecanos képességeit, Maggie Gyllenhaal és James Franco színészek tehetségét, és várják, merre kanyarodik a sikamlós történet.

Épp ma méltattuk hosszabb cikkben az HBO új sorozatát, amely a hetvenes évek végén játszódik, és a New York-i prostituáltakról, stricikről, pornóiparról szól.