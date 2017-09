Jó hírünk van a Trónok harca rajongóinak, az HBO a hetedik évad DVD-, illetve BluRay-kiadásához külön lemezen egy 45 perces, látványos animációs filmet is kínál. A Conquest and Rebellion-ban rajzos képsorokon elevenedik meg Westeros történelme, több mint négy percet már meg lehet belőle nézni az interneten – mutatjuk is!