Dekoltázs ide vagy oda, Mariah Carey nem kell a tévének

Második évad már nem készül Mariah Carey valóságshow-jából, a Mariah's World-ből, az első szezon után leveszik a képernyőről.

Az E! bejelentette, hogy a Mariah Carey mindennapjait bemutató valóságshow-ból, a Mariah's World-ből nem jön több adás, egy évad után vége a sorozatnak.

A csatorna közölte, hogy eredetileg is csak nyolc részt tervezett, hiszen a történet az énekesnő 2016-os világkörüli turnéja köré épült.

Ezzel együtt valószínűleg mégis vitték volna tovább a szériát, ha kiemelkedő lett volna a nézettsége, a kezdeti 2 milliós nézőtábor azonban körülbelül 500 ezerre fogyatkozott a végére.

Careynek és rajongóinak így sem lehet okuk panaszra, az ünnepekre érkezik egy animációs film, amelyet az énekesnő híres karácsonyi dala, az All I Want For Christmas Is You ihletett: