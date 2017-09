Még csak két rész ment le az HBO Fülledt utcák című sorozatából, de ígéretesnek tűnik.

Az gondolná az ember, hogy szexszel minden sorozatot el lehet adni, de azért ez nincs így: a Playboy Club nem is olyan régen, 2011-ben hatalmasat bukott, alig nézték, csak 6,5-re értékelték az IMDb látogatói, és pár rész után le is vették a képernyőről. A The Deuce (magyar címe Fülledt utcák) ennél azért ígéretesebb, pár kocka után látszik a bele tett hatalmas pénz, látszik, ahogy megelevenedik a hetvenes évek végének New Yorkja, a böhöm nagy autómonstrumokkal. És áll még a World Trade Centrer is.

Látványban tehát nincs hiba, sokat adtak a korhűségre: ma már (szerencsére) nem találkozni ennyi barkóval, bőrkabáttal, hosszú gallérral, lehetetlen színű ruhával, hajpánttal, kockás zakóval, tupírozott hajjal. A kocsik feleakkorák, negyedannyit fogyasztanak, és az utcakép is rendezettebb, kevésbé van tele minden szeméttel.

A főszereplő James Franco, aki nem is olyan régen tett már egy időutazást, a 11.22.63. című sorozattal, csak akkor a Kennedy-gyilkossághoz ment vissza, most pedig szimplán ott találta magát egy negyven évvel ezelőtti közegben, Manhattanban, ráadásul egyszerre két emberként, ugyanis egy ikerpárt alakít.

Egyikük az elején legalábbis egy viszonylag korrekt, de sokat szerencsétlenkedő csapos, aki lassan bármenedzserré növi ki magát, de közben tönkremegy a házassága, és el is költözik – miközben a másik, a nála 23 perccel korábban született ikerfivére egy léhűtő szenvedélybeteg, egy svihák, akinek egyre csak nőnek az adósságai. Franco önmagával folytatott párbeszédei szórakozatóak, bizonyára neki is érdekes lesz visszanézni, amint Vincent Martino és Frankie Martino trécsel, netán veszekszik.

A történet igen komótosan, mondhatni lomhán halad előre, de ez egyáltalán nem baj, mert látszik rajta, hogy az HBO bízik benne, és van remény egy nagy ívű szálra. Az első rész jó 80 perces, azaz majdnem egy átlagos mozifilm hossza, de a második is közel egyórás: és még ennek végére is csak homályosan körvonalazódik, miképp érnek majd össze a karakterek történetei, merre visz az egész sorozat.

Alapvetően a szexről szól itt minden, a szereplők igazi, alávaló stricik, végtelenül naiv, szerencsétlen fiatal prostituáltak, kiégett, cinikus, álmaikról már lemondott kurvák, megvesztegethet, kéjenc rendőrök, titokban illegális pornót áruló boltos, perverz férfiak, akiknek több kell egy szimpla aktusnál. Ebbe a világba csöppen majd a két Martino, de legalábbis az egyik biztosan, és így nyer betekintést a néző a hetvenes évek végének New Yorkjának szex- és pornóiparába.

Látunk utcai strichelést, pornófilm-forgatást, azt, hogyan használják ki futtatóik a gyakran vidékről a nagyvárosba felkerülő fiatal lányokat, hogyan ígérnek nekik szerelmet, családot, gyereket – csak még egy pár évig kell kibírni, össze kell szedni a pénzt a nyugodt életre, úgyhogy vissza az utcára, jönnek a kuncsaftok!

Remények foszlanak szét, tán sosem volt álmok tűnek tova, és alighanem a következő részek is arról szólnak, hogy megy egyre lejjebb a mocsokba a főszereplő, hogyan szívja be magába az alvilág. Ígéretes, igényes sorozat eddig, és még nagyon az elején járunk.