Hamarosan rajtol a Ninja Warrior itthon is, a TV2 megmutatott négy játékost.

Négy játékos mutatkozik be a csatorna új kisfilmjében, ők is azok között lesznek, akik itthon elsőként próbálkoznak a Ninja Warrior pályáján. Van köztük rúdtáncos, ketrecharcos, focista és sziklamászó is, sőt, egyikük a jeges víztől sem riad vissza.