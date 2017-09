Sokszor bántották már az arca miatt Stohl Lucát

Stohl Luca ügyel rá, hogy az általa előnytelennek vélt testrészeit leplezze öltözködésével, azonban van, amit nem tud eltakarni.

A műsorvezető arról mesélt Várkonyi Andrea műsorában, hogy tisztában van a hibáival, bizonyos testrészeit tudatosan nem mutogatja, nem teszi ki, de vannak olyan dolgok is, melyek ellen nem tud tenni.

"Van, hogy kommentben is jön, hogy nézd azt a lófejű, nagyorrút, kiesik a kapa...Hát most ez van, tudom, hogy karakteresebb az arcom, mint bárki másnak, de ez most már ilyen marad" - mondta.