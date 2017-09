Halálra ijesztették a horrorsorozat színésznőjét

Az Amerikai Horror Story színésznője, Sarah Paulson Ellen DeGeneres talkshow-jában vendégeskedett, háromszor is ráhozták a frászt.

Ellen DeGeneres úgy vélte, ha már Sarah Paulson egy roppant ijesztő sorozatban szerepel, maga is jól bírhatja az ijesztgetést – pedig halálra rémült a műsorban.

Az egész azzal indult, hogy DeGeneres elbújt a színésznő öltözőszekrényében, majd már a stúdióban először egy tollboás fickó lopódzott Paulson mögé, végül egy bohóc ugrott ki a mellette lévő ládából. Mutatjuk az egészet videón:

Az efféle ijesztgetés egyébként visszatérő eleme a The Ellen DeGeneres Show-nak, most azért pont bohócot vetett be a végén, mert az Amerikai Horror Story jelenlegi évadjában, a Cult-ban Paulson egy olyan nőt játszik, aki retteg a bohócoktól.