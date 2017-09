Rúzsa Magdi lakodalmáról mesélt

Szombaton ment férjhez Rúzsa Magdi, most a buli részleteibe avatatta be a rajongóit.

Rúzsa Magdi májusban jelentette be, hogy párja megkérte a kezét, szombaton megvolt az esküvő is. Az énekesnő friss posztja szerint nagy bulit tartottak, két cipőjét is széttáncolta.

"Köszönöm, hogy ekkora bulit csaptatok a lagzinkban, teljesen megőrültünk! Nagyon köszönöm, hogy a szívetek-lelketek beletettétek ebbe a multaságba. Két cipőt széttáncoltam, és együtt tombolhattunk a vendégeinkkel reggelig" - írta oldalára, és egy képet is mutatott a lagziból.