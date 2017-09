Paranoid gondolatairól beszélt Lady Gaga

Kijött egy új előzetes a Lady Gagáról szóló dokumentumfilmhez, a Five Foot Two-hoz, ebben az énekesnő paranoid gondolatairól, félelmeiről is beszél.

Szeptember 22-én érkezik a Netflixre a Five Foot Two című dokumentumfilm, amely Lady Gaga egy évét mutatja be.

A filmben az énekesnő először beszél betegségéről, a fibromialgiáról, az új trailerben pedig paranoiáról, félelemről, testi fájdalmakról, idegességről is szó esik:

Mint a videóból kiderül, Lady Gaga az elmúlt öt évben végig úgy érezte, hogy a gondolatai megmérgezhetik a karrierjét, és hogy nem elég jó abban, amit csinál.

Az énekesnő a közösségi oldalakon soha nem rejtette véka alá, ha fizikailag vagy mentálisan rosszul érezte magát, a Five Foot Two most egy még közelebbi képet próbál adni a személyiségéről.