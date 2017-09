10 résznyi X-akták közeleg, benne Mulder és Scully gyerekével

Brian Huskey is szerepet kap a folytatásban.

A sorozat nyolc év kihagyás után folytatódott 2016 januárjában, azelőtt a 2008-as X-akták: Hinni akarok című filmben láthattuk a szereplőket, az eredeti sorozat viszont már ennél is régebben, 2002-ben véget ért. A 2016-os ráadás sikeres volt, nézték, szerették a tévézők, cliffhangerrel ért véget, úgyhogy várható volt, hogy jön még egy évad legalább.

A Spoiler TV cikke szerint 10 rész érkezik majd a 11. évadban, és azt pletykálják bennfentesek, hogy Scully és Mulder gyereke is szerepet kap benne (van egy William nevű fiuk). Ezt még nem tudni, de annyi bizonyos, hogy Brian Huskey ott lesz: őt láthattuk Az alenökben és a People of Earth című sorozatban is.