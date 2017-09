Az Egyesült Államokban a kábeladók terjedése óta egyre merészebb, sikamlósabb sorozatok készülnek, a briteket sem kell azonban félteni, náluk is láttunk már szexjelenetekkel telezsúfolt szériákat, provokatív témájú műsorokat. Íme, tíz szexi sorozat Nagy-Britanniából!

Egy callgirl titkos naplója

A címnek megfelelően volt pár sikamlós jelenet a sorozatban, amely egy Belle de Jour nevű escortlány naplóján alapult. A történet szerint a nő igen egyszerű okból választotta ezt a pályát: szeretett szexelni – ennek megfelelően bármikor kapható volt bármilyen kalandra. Itt egy komplett epizód:

Bársony nyalóka

A 2002-ben kijött minisorozat az 1890-es években játszódott, és egy lányt mutatott be, aki szerelmes lett egy férfiimitátorba. Nemcsak a hangulat volt korhű, de a leszbikus szerelmet is nyíltan ábrázolták, a lányok előszeretettel játszottak dildókkal, miegymással.

Bouquet of Barbed Wire

2010-ben megcsinálták a remake-jét, de az már közel sem hatott olyan sokkolóan, mint az eredeti sorozat a hetvenes évek derekán. Sötét erotikus thrillernek készült egy középosztálybeli családról, ahol a vérfertőző vágy is felmerült, és nem voltak ritkák a hűtlenkedések, szadomazó játékok.

Én, Claudius

Robert Graves könyvének tévés változata – a Bouquet of Barbed Wire-höz hasonlóan – szintén 1976-ban készült, és hasonlóképp sokkolta a nézőket. A történelmi hűségre való törekvés arra késztette az alkotókat, hogy a Római Birodalom nagy orgiáit is bemutassák, és volt aztán olyan jelenet is, amikor egy prostituált kihívta Claudius feleségét egy párbajra, amelynek az volt a lényege, hogy melyikük tud több férfit kielégíteni egy éjszaka alatt:

Lady Chatterley

Aki olvasta D. H. Lawrence híres könyvét, a Lady Chatterley szeretőjé-t, nagyjából tudta, mire számítson az 1993-as sorozatváltozatban. Joely Richardson és Sean Bean párosa annyira felforrósította a képernyőt, hogy a BBC-t a médiahatóság is elmarasztalta a túl hosszú és túl kemény ágyjelenetek miatt.

