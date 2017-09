Itt egy újabb hajmeresztő Trónok harca-elmélet

A Trónok harca egy olyan sorozat, amely, amellett, hogy bemutatja az emberi önzés mélységeit, azt is elénk tárja, milyen, ha ezek az emberek egymással harcolnak, olykor anarchiába torkollva. Egy ilyen világban próbálja az Éjkirály minél több emberrel gyarapítani a holtak seregét, így hát felmerülhet bennünk a kérdés: mégis mit akar? Mi a legfőbb célja?

Aki ennyi időt és energiát öl a tervébe, minden bizonnyal van egy végső célja. Egy Trónok harca-rajongó most úgy tűnik, fényt derített a rejtélyre. A teória abból indul ki, hogy Bran Stark az Éjkirály - erről mi is írtunk. Az elmélet szerint az Éjkirály egyenesen az Isten Szeme nevű hatalmas tóhoz tart, ahol az Arcok Szigete található. Ez az a hely, ahol Westeros első emberei (az Elsők) és az Erdő Gyermekei békét kötöttek.

Elképzelhető, hogy az Éjkirály évszázadok óta oda akar eljutni, de az emberek mindig az útját állták, - például a Fallal - ezért pusztít el mindent, ami az útjába kerül. A hetedik évad végén elpusztított Keleti őrség pedig a Fal legközelebbi része az Isten Szeméhez.

Ember akar lenni?

A teória szerint az Éjkirály legfőbb célja tehát, hogy eljusson az Arcok Szigetére, méghozzá azért, hogy a hely varázserejét felhasználva életet adjon az élőholtaknak. Hogy miért, azt egyelőre nem tudni, az sem kizárt, hogy az Éjkirály ismét emberré szeretne változni, hogy úgy uralja Westerost. Ebbéli szándékáról is természetesen Bran fogja lerántani a leplet, illetve az Éjkirály jövőbelátó képességét is az ő látomásán keresztül láthatjuk, a kettejük között a hatodik évadban létrejött kapcsolat miatt.

Az Isten Szeme egyébként szóban már többször felbukkant a sorozatban, elsőként Tywin Lannister említette Tyrionnak az első évadban, amikor a haditervébe avatta be. A tóhoz legközelebb eső ismert hely, az északi partján álló Harrenhal vára, amit ugye már többször láttunk a korábbi évadokban, valószínű tehát, hogy lesz még szerepe a várhatóan 2019-ben érkező utolsó évadban.

Két év múlva kiderül

Harrenhalhoz kötődhet majd Howland Reed felbukkanása is, akiről gyerekeitől, Jojentől és Meerától, illetve Brantől is hallottunk már korábban: ő volt Ned Stark leghűségesebb harcostársa a Targaryenek ellen Robert Baratheon felkelése alatt, emellett tudjuk róla, hogy ott volt azon a bizonyos harrenhali lovagi tornán, amelyet Rhaegar Targaryen megnyert - elképzelhető tehát, hogy vele is Bran egyik múltbéli látomásában találkozunk.

Összességében tehát a teória mindenképp figyelemre méltó és elgondolkodtató, annak ellenére, hogy - mint minden hasonló elmélet - hagy maga után néhány megválaszolatlan kérdést. Két év múlva megtudjuk, mennyi igaz belőle.