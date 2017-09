35 éves lett a szép viking hercegnő - nézze meg a képeit!

Alyssa Sutherland a Vikingek című sorozattal lett ismert, de addigra különleges vonásai miatt modellként már befutott.

Alyssa 35 éve, 1982 szeptember 23-án született, Brisbane-ben, Ausztráliában. 15 évesen már modellkedett, volt a Vogue címlapján, majd olyan világmárkák kampányához fotózták, mint a Calvin Klein, a Chanel, a Ralph Lauren vagy a Bulgari. A legmenőbb fotósokkal dolgozott, a Vogue mellett címlapot kapott az Elle, a Marie Claire, a Glamour főszerkesztőitől is. Párjával sok éve együtt van, 2012-ben házasodtak.

Az ördög Pradát visel-ben is láthattuk, kisebb szerepe volt a Különleges ügyosztály-ban, a Végzetes hazugságok-ban, a nagyszerű Vikingek-ben pedig Aslaug hercegnőt/ királynőt alakította hűvös profizmussal. 35 epizódot forgatott a szőrös, szakállas társasággal, majd A köd sorozatverziójában is fontos szerepe volt, 10 részben bukkant fel. Nézzük is a képeit:

