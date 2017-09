Így festett Soma Mamagésa a húsz évvel ezelőtti esküvőjén

Soma Mamagésa húsz éve ment hozzá párjához, az évforduló alkalmából pedig nosztalgiázott egy kicsit.

"Pontosan ma 20 éve annak, hogy kimondtuk egymásnak az elköteleződés igenjét. Előtte 7 és fél évig voltunk együtt. 20 éve vagyok a felesége az én drága férjemnek, csodálatos társamnak, gyermekeim apjának. Tudom, hogy nem ez az első életünk, hogy együtt vagyunk (még emlékeim is vannak a korábbiakból), és azt is tudom, hogy ez egy ajándék élet mindkettőnk számára. Hála és köszönet érte, ma pedig egész nap ünneplés. Végigjárjuk a minden túlzás nélkül mágikus-fantasztikus esküvőnk 3 helyszínét, plusz megspékeljük még önkényeztetésekkel is. Éljen, és hurrá!" - írta a fotók mellé.