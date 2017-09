Lecserélheti a kerekesszéket a Sztárban sztár énekese

Berkes Olivér a Sztárban sztár indulása előtt szenvedett balesetet, bokasérülése miatt gipszet kapott. Az énekes így ülve adta elő dalát az elmúlt hetekben, de most vasárnap lecserélheti a kerekesszéket.

Berkes Olivér régóta várt a felkérésre, így nem mondta le a szereplést a Sztárban sztárban akkor sem, amikor baleset érte. A próbákon nem panaszkodott, minden feladatot teljesített, ezzel pedig úgy megterhelte a lábát, hogy legutóbb már kerekesszékben tudott csak fellépni.

"Igaz, ez még csak egy járógipsz, de legalább végre nem kell valakinek tolnia a színpadon. Az orvos azt mondta, szépen javul a lábam, egy-két héten belül lekerülhet ez is róla, bár utána valószínűleg merevítőt kell hordanom egy ideig, hiszen a három bokaszalagból kettő elszakadt" - mondta el a Blikknek, miután lecserélték a fekvőgipszét.

Az énekes most vasárnap Pápai Jociként áll színpadra, sokat nem kell mozognia, de reméli, tánctudását is be tudja majd mutatni a TV2 show-jában.