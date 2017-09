Trokán Nóra is ott lesz a Tömény történelem most pénteken debütáló második évadjában, a Comedy Centralon, erről mesélt az Origónak. A színésznő többek között Papp Szabi részegen összerakott meséjében is szerepet kapott, de további epizódokban is láthatjuk. A színésznő nagyon meglepődött, mikor először meghallotta, hogy milyen szöveget kap a karaktere - bár beszélnie nem, csak tátognia kellett a forgatáson.

A sörtől és vodkától mámoros állapotba került Papp Szabi arról mesél majd a Tömény történelem első részében, hogy Kinizsi miként szerzett magának hírnevet, és hogy történt pontosan, mikor tálca híján, egy malomkövön kínált vizet a szomjas Mátyás királynak.

A történetet a zenész gyorsan elhadarta, nagy nevetésekkel szakította félbe, így mikor a Kinizsi anyját játszó Trokán Nóra először meghallotta, nem is értette, mit is kell majd csinálnia. Egészen extrém tempóban, egészen extrém ritmusban beszél Szabi, néha dadog is, és ittas állapotban hatványozódik ez az őrület, ahogy ő kommunikál. Tulajdonképpen megtanulhatatlan volt, erre nem lehetett felkészülni, de viszonylag gördülékenyen ment a forgatás. Az első gondolatom az volt, hogy ez lehetetlen. Szeretem a hangját, a zenéjüket, a személyiségüket, úgyhogy örültem, hogy őt kellett letátogni, mert nagyon vicces embernek találom" - mondta az Origónak.

Bár könnyűnek tűnik, nem egyszerű műfaj a tátogás. "Ha valaki pontosan eltalálja, az már önmagában egy nagyon jó humorforrás tud lenni. Az is kell, hogy el tudjuk kapni a karaktert, amin a beszélő megszólal. Szerencsére viszonylag hamar ráéreztem és nagyon élveztem" - mesélte.

Ha van rá lehetősége vissza szokta nézni magát, de úgy látja, nem tesz jót mindenkinek, ha a tévén keresztül látja a jeleneteit.

"Necces kérdés, mert nem mindenkinek jó, ha visszanézi magát. Sokan onnantól elkezdenek nagyon tudatosak lenni, túlságosan is figyelnek utána magukra. Azt tapasztaltam, hogy nekem jót tesz, ha látom, hogy mi történt. Mesélő viszont biztosan nem tudnék lenni, nekem nem menne. Egyrészt nem vagyok egy nagy piás, másrészt nem tudnék így sztorizni."

"Nagyon bírom ezt a humort, és ha az ember megbékél azzal a gondolattal, hogy a szereplők önszántukból rúgtak be, akkor nem lesz ellenérzésük. Nagyon jókat lehet ezen röhögni! Nem lesz időm minden pénteken a tévé előtt ülni, nagyon ritka, hogy valamit adásidőben látok, mert általában előadásom van. A szeptember kicsit lazább, majd októberben kezdek el próbálni Kecskeméten" - mesélte.

Sokat pihent a nyáron, Székesfehérváron játszott színpadon, most pedig külföldi munkájára koncentrál, amiről többet egyelőre nem árul el.