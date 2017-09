Kim Kardashian féltestvére, Kylie Jenner első gyerekét várja.

Babát vár a valóságshow-szereplő, Kyle Jenner és párja, a rapper Travis Scott. A család már egy ideje tudja az örömhírt, a barátoknak pár napja újságolták el. A TMZ szerint lánygyermek várható.

A reality-sztár, modell, tévés személyiség olyan műsorokban szerepel, mint a Keeping Up with the Kardashians és a Life of Kylie.

A Kardashian sztori című műsor itthon a Life TV-n megy, vasárnap például öt részt is láthat egyben, délután egytől. Hétfőn, szeptember 25-én négy epizódot ad a Life TV, délután négytől.