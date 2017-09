Patrick Duffy egykor játszott a Man from Atlantis című sci-fi sorozatban is, ebből 13 rész készült, majd utána pár tévéfilm is. A film és a széria 1977–1978-ban ment, a színész pedig egy olyan amnéziás férfit alakított benne, akiről azt feltételezték, hogy ő az eltűnt Atlantisz egyetlen túlélője.