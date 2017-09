Muri Enikő: Én mindig megtalálom a hülyéket

Muri Enikő jó ideje szingli, de a netes párkeresésben már többször csalódott, többször így nem próbálkozna.

"Tulajdonképpen már elég régen szakítottam az előző párommal, és azóta nem is volt semmiféle kapcsolatom. Ugyan nyitott vagyok a lehetőségekre, készen állnék a családalapításra is, de most nincs időm egy kapcsolatra, mert sok a munkám" - mondta a Blikknek.

Az énekesnő elárulta, hogy az interneten is keresett párt, de csalódott az ilyen oldalakban. "Az online randizásra nagybetűs nem a válaszom! Nagyon távol áll tőlem. Hiába vannak oldalak, amelyek pénz ellenében garantálják a biztonságot, én mindig megtalálom a hülyéket. Maradok inkább a klasszikus randizásnál, a személyes megismerkedésnél."