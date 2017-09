Sztárban sztár: Pápai Jocin röhögött mindenki, újra nő esett ki

Cserpes Laura feljavult, Janicsák Veca csodálatos szőkeség, Oláh Gergő mulatós, idős úr volt, Pápai Jocit pedig egyszer fellépőként, egyszer meg feladatként láthatta a tévéző a legutóbbi, szeptember 24-i adásban. Csézy nem folytatja a műsort, kiesett.

Egyiptomi hangulatú közös produkcióval kezdődött a szeptember 24-i Sztárban sztár, amit az obligát élcelődés követett, a zsűri tréfálkozott egy sort. Janicsák Veca kiszőkült erre az estére, Christina Aguilerát énekelt, majd a Linkin Park nemrég elhunyt énekesét Chester Benningtont formálta meg Horváth Tamás.

A show előtt biztos sokan voltak, akik életükben nem hallottak még Kadlott Karcsiról: nos, nekik már legalább dereng majd eztán, hogy egy olyan mulattató előadóról van szó, aki a lakodalmas zenei műfajban tevékenykedik – ezen az estén Oláh Gergőnek kellett őt alakítania. Cserpes Laura egy visszafogott, csendes, jólnevelt lány, a nagyszájú, laza Mohamed Fatimát kapta feladatnak, szépen hozta is, bár Stohl több csajosságot, több dögöt várt tőle. A 38 pont elég szép, örült is neki, hiszen egy hete majdnem kiesett.

Csézynek erre a hétre Elvis jutott, Az M People énekesnőjeként lépett színpadra Ekanem Bálint Emota, Kollányi Zsuzsi Justin Bieberként lépett fel, de a közönség jó része inkább a csapat bohócát várta: Pápai Joci jött, és megint röhögött mindenki, hiszen a fiatal Kylie Minogue-ot próbálta utánozni a Locomotion-nel. Az előző évadban Kocsis Tibor volt a legszórakoztatóbb nőimitátor, egyel korábban pedig Gáspár Laci volt felejthetetlen és roppant vicces debella (miközben a nép rajta vihogott, meg is nyerte azt a szériát).

A mostani mezőnyben talán Király Viktornak van a legsokoldalúbb hangja, most viszont nem kellett nagyot énekelnie Vanilla Ice-ként – de legalább a New Yorkban felnőtt énekes angolul énekelhetett. Ezúttal a zsűri sem dicsérte hosszan, és kétségtelen, a Charlie-előadáshoz képest ez felejthető volt. Egy érzelmes Emilio-nótát adott elő Singh Viki, a végén pedig Berkes Olivér jött, az Origo című dalt énekelte: ezzel az Eurovíziót is megjárt nótával 40 pontot kasszírozott.

Az elsőként kiesett Détár Enikő a múlt heti adás után kifakadt a Mokkában, mert úgy látja, hogy a nők nem szavaznak női előadókra, ezért jutnak tovább mindig a férfiak a Sztárban sztárban. Este fél 10 körül úgy tűnt, hogy a helyzet semmit sem változott egy hét alatt, mert Tilla ismertette az állást, a zsűripontok és a közönségvoksok alapján az első négy helyen férfiember állt. Röviddel a vége előtt Ekanem Bálint és Csézy kezdhetett izzadni, ők hátul kullogtak.

A végjáték

Stohl Cserpes Laurát emelte ki a végén, szerinte ő lépett legtöbbet előre, Liptai pedig Janicsák Veca mellett lobbizott, akárcsak Majka. „Laurának mondanám, hogy jeee!" – tette hozzá. Papp Szabi valami zajcsokorról értekezett, de belezavarodott egy kissé. „Mindenki a maximumot hozta ki magából, köszönöm az estét" – jelezte.

Három énekesnő maradt a végére - tehát továbbra sem hallgatták meg a női tévézők Détár Enikő kérését, miszerint szavazzanak a nőkre. Cserpes Laurát a páholyba küldte Tilla, a végén Singh Viki és Csézy toporgott mellette, utóbbi pottyant ki a show-ból.