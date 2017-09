Új műsort kapott Sebestyén Balázs az RTL Klubon

A Fal 2017 végén lehet képernyőn.

Sebestyén Balázs vetélkedős pályafutását még a Pókerarccal kezdte, azóta vezette már A kódot, Az 1 perc és nyersz-et, a Kalandra fal!-t és A széfet is, többek között. Most a csatorna A fal című gameshow-hoz keres épp játékosokat - ebben ha valaki nagyon okos és szerencsés, akár 100 millió forintot is elvihet. (Az Áll az alkuban is ez a plafon, ott ha valaki megnyeri az 50 milliót, és elég vakmerő, tud duplázni a végén.)

A formátum az amerikai NBC-n mutatkozott be tavaly decemberben, Chris Hardwick vezeti. Azóta több ország megvette, készült belőle adássorozat Argentínában, Franciaországban, Kanadában, Oroszországban, pár napja pedig Romániában is elstartolt.