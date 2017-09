Helló Magyarország! - mondta a Castle főhőse

Ma este 21.55-kor indul az AXN-en a Sony saját gyártású thrillerszériája, az Elfeledve, eredeti címén Absentia.

A történet középpontjában Emily Byrne (Stana Katic) FBI ügynök áll, aki nyomtalanul eltűnik egy sorozatgyilkos üldözése közben, ezért halottnak nyilvánítják. Hat év elteltével, élve találnak rá egy erdei faházban. Részleges amnéziában szenved és fogalma sincs arról, mi történt vele az eltelt időben.

Hazatér, de semmit sem talál régi életéből, szintén FBI ügynök férje (Patrick Heusinger) újranősült, kisfia meg sem ismeri, és hamarosan újabb gyilkossági ügybe keveredik, miközben nem bízhat senkiben és korábbi kollégái is ellene fordulnak. Vajon Emily-nek sikerül visszakapnia a családját, felfednie az igazságot és bebizonyítani ártatlanságát? Itt egy magyar nyelvű videó mellé: