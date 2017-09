A világszerte kedvelt zombisorozat főszereplő mondják el fél percben, hogy is kezdődik a Walking Dead, mi történik a központi figurával Rickkel, és kik halnak meg az évek során. Ha a 175 tévés díjra jelölt, ebből 63 díjat be is zsebelő sorozat minden részének visszanézésére nincs elég ideje, de becsatlakozna októberben a nyolcadik évara, akkor most speciális gyorstalpaló tanfolyamon bepótolhatja, amit kihagyott, csak itt, csak most, és teljesen ingyen, hűségidő nélkül!