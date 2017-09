Kustánczi Lia a Facebook oldalán posztolt fotót arról, hogy néz ki rövid hajjal, a DJ csak most jött rá, hogy milyen nehéz volt a hosszú haja, a fodrász után ezt írta a kép mellé: "Most jövök a fodrásztól. Máris imádom, hogy ennyivel rövidebb a hajam; most érzem csak meg, mennyi súlya volt eddig. Ugye nektek is tetszik a új frizurám?"