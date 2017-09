Carmen Electra, Pamela Anderson és társaik: playmate-ek a képernyőn

Hugh Hefner 91 évesen meghalt, de óriási munkássága itt maradt, az általa alapított Playboy címlapján több száz nő megfordult, akik közül nem egynek jó karrierlépés is volt megjelenni a nyuszis magazinban. Íme, pár playmate, akivel a tévében is találkozhattunk, illetve pár ismert színésznő, aki vállalta, hogy levetkőzik Hefnernek!

Pamela Anderson

Hefner kedvenc nőtípusa mindig is a bögyös szőke volt, így nem csoda, hogy Pamela Anderson az a nő, aki a legtöbbször, összesen tizenötször szerepelt a Playboy címlapján. A színésznő egyenesen úgy nyilatkozott, hogy Hefnernek köszönhet mindent, amiben nincs is sok túlzás, tekintve, hogy 1990-es debütálása után érkeztek hozzá az első szerepajánlatok, két évre rá pedig bevették a Baywatch-ba is, ami meghozta neki a világhírt.

Carmen Electra

Szintén a Baywatch-csal vált világszerte ismertté Carmen Electra, aki 1997-ben került be a legendás sorozatba. A korábbi sztiptíztáncos és háttértáncos már 1995-ben próbálkozott a filmes karrierrel, de csak egy-két vendégszerepre futotta – mígnem 1996-ban először jelent meg a címlapján.

Gena Lee Nolin

Még egy csaj a Baywatch-ból, aki azonban egy vetélkedőben tűnt fel, majd színésznőként a Nyughatatlan fiatalok című szappanoperában mutatkozott be, utána már jött is neki a nagy áttörés. A Playboy címlapjára végül is következő sorozata, a Sheena, a dzsungel királynője kapcsán került 2001-ben, miután előtte többször is elutasította Hefner felkérését.

Anna Nicole Smith

A Pamela Andersonhoz hasonló adottságokkal rendelkező, amúgy tíz éve elhunyt Anna Nicole Smithre is playmate-ként figyelt fel a világ 1993-ban. A következő évben már benne volt A nagy ugrás-ban, majd a Csupasz pisztoly harmadik részében, 2002-re már saját műsort is kapott The Anna Nicole Smith Show címmel.

