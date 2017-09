Tampontól az autóig bármit reklámozhatunk a tiniknek?

Hogy viselik el a tinik a reklámot, a szponzorációt kedvenc videósaiktól? Mindent le lehet nyomni a torkukon? Kell-e nekik nevet adni vagy majd elnevezi magát a közösség? És egyáltalán, közönség vagy közösség? Népszerű youtuberek, videósok osztották meg tapasztalataikat minderről az Internet Hungary második napján.

Bánki Beni, a 2015-ös Ki Mit Tube? nyertese, slammer, fiatal költő és a Tesók vidi Instagram sorozat kigondolója (27 ezer követő), Kervárits Mariann, alias Maris, vlogger (170 ezer követő), Kovács Dorottya, blogger nevén Chloe From The Woods (43 ezer követő) és Pusztai Tamás, vagyis Nessaj (298 ezer követő) beszélgettek Dóczi Attilával, a Star Network youtuber-ügynökség munkatársával, aki egyébként szintén két YouTube-csatorna (Animegyetem, Tanulom Magam) tulajdonosa.

Tesók, muffinkák pingvinek

Jobb, ha saját nevet választ a rajongói tábor, ha erőlködni kell, akkor az már nem az igazi

- így vélekedik legalább is Nessaj, aki saját rajongóit pingvineknek nevezi. A sztori szerinte sokkal bonyolultabb, mint izgalmas. Elmondása szerint egy alkalommal egy másik videós élő adásába tévedt, ahol őt lepingvinezték, amit az adott személy szitokszónak szánt. A közönsége ezt felkapta és azóta rendkívül összetartó módon pingvineknek hívatják magukat, így lettek ők közösség is egyben.

Akkor nekem ezért nem sikerült még nevet adnom, mert nem adni kell, hanem az úgy jön - összegzi saját tapasztalatát Chloe, aki jó ideje gondolkodik azon, hogyan is hívhatná saját rajongóit. Maris viszont egy alkalommal ösztönösen muffinkáknak nevezte a rajongóit, ami nagyon megtetszett nekik és rajtuk maradt,

sőt, egy éve szándékosan nem így köszönök be és kikérik maguknak mind a mai napig.

A Tesók videókkal, vagyis egyperces, humoros Instagram-epizódokkal január óta összesen 66 ezer követőt begyűjtő Bánki Beninél még ennél is természetesebb volt a közösség neve. Mivel a sorozat három testvér egymás szívatásáról szól, a "tesó" szó pedig a szlengben is a haver, barát, már-már családtag megjelölést jelenti, így adta magát a dolog, hogy akik nézik és szeretik és akár van testvérük, akár nincs, azok egyből a család részét képezik, így pedig tesók.

74. rész - A CSODAASZTAL

Tampontól a megfázás elleni kapszulán át, egészen az autókig

Dóczi Attila éleset kérdezett: elviselik-e és ha igen, akkor hogyan a reklámot, a szponzorációt a rajongók? Bár nem mondták ki, de a beszélgetés résztvevői közül többen is utaltak a népszerű tinikedvenc, énekes és videós Szabyestre. Ő állítólag szponzorációért cserébe bármit bevállal kezdve egy drágább mobiltelefon ledarálásától, a hamburger evésen át egészen az Oreo-kihívásig.

Őszintén meg kell mondani

- szögezi le Maris, aki egy egész edukációs videóban magyarázta el azt, hogy felnőtt emberként, a videós szakmát választva ez az egyik és legfőbb formája annak, hogy jövedelme legyen. Neki ez a munkája, videókat pedig akkor tud elkészíteni és abból megélni, ha pénzt keres. De kiemelte azt is, hogy nem vállal el bármit.

Sminkelős videót nem, de gördeszkásat szívesen vállalok. A beauty videókban nem tudnék őszinte lenni, míg egy laza, gördeszkás anyagot bármikor elkészítek. Ezt a szponzorok is figyelembe veszik és elfogadják.

Chloe viszont egész széles skálán mozog, ami a szponzorált tartalmakat illető. Ő próbált már ki tampont egy aquaparkban tesztelve, vagy felfázás elleni kapszulát és autót is.

Nessaj kiemelte, nam csak az fontos, hogy illeszkedjen hozzá a márka, de az is, hogy ne egyszeri alkalomról legyen szó, mert annak nincs értelme. Ő például kifejezetten preferál egy adott mobiltelefonmárkát. Ezt elmondja és hangsúlyozza is, tudják róla a rajongói. És amikor megkereste a márka, hogy készítsen erről videókat, mindezt ráadásul pénzért, szívesen vette és belement.

De ha úgy alakulna, hogy elválnak útjaink, akkor sem fogom lehordani, mert már nem a szponzoraim. - zárja gondolatait a szponzorációkról.

Bánki Beni rajongói jó néven vették, amikor egyszer egy autóvezetés szimulátort mutattak be az egyik videóban, illeszkedve a történethez. Akkor a arajongókat arra is megkérték, hogy egy adott hashtaget, kulcsszót is helyezzenek el a kommentekben, amiből kifejezetten sok gyűlt össze, ezzel is mutatva, nem zavarta őket a dolog.

A beszélgetés zárásaként többen is megfogalmazták. Ha az ember főállásban youtuber, videós, akkor egy idő után nem lehet kizárni a szponzorációt, de a személyiséghez illeszkedőt kell választani és elmagyarázni annak szerepét a rajongóknak.