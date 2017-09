Otthagyja a milliomos feleségeket Rubint Réka

Rubint Réka nem akar tovább szerepelni a Feleségek luxuskivitelben című műsorban, úgy érzi, nem való a többi szereplő közé.

Kedden még azt írta közösségi oldalán Rubint Réka a Feleségek luxuskivitelben című műsorban vállalt szerepe kapcsán, hogy megszerette a szereplőket és a stábot is, most viszont arról számol be a Bors, hogy alig pár epizód után kiszáll a Viasat3 műsorából.

"Attól tartott, hogy egy kalap alá veszik őt a többi feleséggel, és nem lesz hiteles, hiszen úton-útfélen azt hangoztatja, hogy ő egy átlagos, hétköznapi ember. A többiekkel ellentétben ő a férjével együtt építette fel az életét, nem csak beletette a formás lábát a tutiba. Az imázsa végét jelentené, ha beállna a sorba és azzal haknizna a műsorban, hogy hány négyzetméteres a gardróbja, és hány milliót költ havonta ruhákra. Úgy tudom, nem volt hajlandó megmutatni még a házukat sem, pedig a többiek beengedték a kamerát akár a hálószobájukba is. Abba sem ment bele, hogy részt vegyen a milliomos nők cicaharcaiban" - írja a lap egy informátorra hivatkozva.

Keresték Rubint Rékát is, de nem akart nyilatkozni az ügyben.