Gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjei: Johnny Bravo

Világmegmentő szuperlányok, egymást gyepáló macska és egér, mindent tudó bagolydoktor és időutazó szamuráj. Többek között ők ültettek sokakat a tévéképernyő elé a 90-es és 2000-es években, a rajzfilmkorszak csúcsán, amikor még nem a CGI uralta a mesepiacot. Cikksorozatunkban ezeket a kultikus rajzfilmsorozatokat idézzük fel. Ezúttal a kigyúrt, szőke nőcsábász van soron: Johnny Bravo.

A legjobb mesék mindig reflektálnak valamilyen formában a valóságra. Akár a történetek tanulságaival, akár a karakterek jellemábrázolásával, jobb esetben mindkettővel. Az élet pedig sokszor olyan helyzeteket és embereket teremt, amelyek, és akik fontosak annyira, hogy akár egy rajzfilmkarakterbe öltve jelenjenek meg a gyerekek előtt, pozitív vagy negatív példát állítva nekik – utóbbi lehet például a nőcsábász alfahím, akit mindenki megismer, legkorábban a középiskolában.

Bizony, a nők után füttyögő, izompacsirta tahó már gyerekkorunkban megjelent, sőt a szexizmus, a hímsovinizmus és a nők tárgyiasítása is. Ezeknek persze csak nagyon enyhe változataival lehetne vádolni a sorozatot, az ilyen viselkedésmintákat ráadásul soha nem pozitív példaként mutatja be, hiszen a főszereplő rendszerint orra is bukik ezekkel – legtöbbször szó szerint.

Johnny Bravo egy rendkívül izmos, a kinézetére sokat adó, önmaga szerint macsó férfi. Minden nőt el akar csábítani, de ez sosem jön össze neki. Rendszerint még a leggyengébb nőszemély is egy pofonnal eltántorítja a kísérlettől a hatalmas méretű, de gyenge Johnnyt. Johnny alapvetően jóindulatú, de meglehetősen együgyű, karakterét Elvis Presley-ről mintázták.

Anyukája, Bunny Bravo excentrikus asszony, végtelen energiával és lelkesedéssel. Nagyon szereti „fiacskáját”, de úgy kezeli, mintha még kisgyerek lenne (amiben van valami, ha Johnny eszét vesszük figyelembe). Ellenállhatatlan sarokköve Johnny életének, ráadásul Johnny vágya, hogy a legjobb fiú legyen, lehetetlenné teszi számára, hogy anyja bármely szeszélyére nemet mondhasson. A szomszédban lakó nyolcéves Kicsi Suzy pedig Johnnyt választotta ki játszótársának.

Balszerencséjére, ha Kicsi Suzy megjelenik, akkor Johnny minden hibája láthatóvá válik a világ számára. Sokszor felbukkan még Johnny lúzer, szemüveges barátja, a leírhatatlan nevű Carl Chryniszzswic, akivel szintén számos kalandba kerül.

A karakter hamar belopta magát a szívünkbe – különösen a pasikéba. Hiszen mindannyian szeretjük a szép lányokat, be akarunk vágódni náluk, és előfordul, hogy nevetséges próbálkozásokra vetemedünk a cél érdekében – akárcsak Johnny. Még csajozós karatekiáltása is beivódott a kollektív tudatalattinkba (Hú Ha Hú!), bár, aki a valóságban ezzel próbálkozik, valószínűleg menthetetlen. Johhny Bravo a maga naiv, nárcisztikus macsóságával egyszerre szerethető példakép, és követésre méltatlan rossz példa, amire a felnövekvő nézők előbb-utóbb rájöttek.

A sorozatot Van Partible alkotta meg, a három pilot mellett 66 epizód készült el a Hanna-Barbera stúdióban, ezeket 1997 és 2004 között sugározta az amerikai Cartoon Network. Magyarországon a TV2-n, a Viasat 3-on, a Cartoon Networkön és a Boomerangon láthatták a nézők.