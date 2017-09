A Netflix a Bilincsben című regény után egy másik Stephen King-művet is megfilmesített, októberben érkezik az 1922 című tévéfilm, a horrorszerző azonos című novellája alapján. Ehhez kijött most egy előzetes is, amelyben egy meggyilkolt feleség szelleme riogatja a bűnös férjet, akit közben más jelenségek is kínoznak, például lépten-nyomon patkányokba botlik. Mutatjuk!