Sztárban sztár: Összekapott Liptai Claudia és Majka, kiesett egy énekes

Liptai Claudia és Majka kicsit összekapott, Kollányi Zsuzsi szexi, piros ruhát húzott, Ekanem Bálint pedig még az első adásban nyújtott produkciójánál is jobb volt - lement a Sztárban sztár negyedik adása, ismét elköszönt egy énekes a műsortól.

Az estét Oláh Gergő kezdte, aki Komár Lászlóként állt színpadra, és fekete lakkcipő helyett aranyat húzott. Liptai Claudia szerint finom volt és laza, nem ment el a manír felé, Stohl pedig egyenesen világsztárnak nevezte.

A sok dicséretet aztán a pontozás követte, 38 pontot kapott a 40-ből.

Britney Spears bőrébe kellett bújnia Kollányi Zsuzsinak, akitől, mint mondta, elég távol áll a feladat, szerinte teljesen mások, nincs sok közös bennük. Az énekesnő a szexi, piros szettet, és a bevállalósabb koreográfiát is bevállalta – a zsűritagok oda is voltak érte.„Olyan zavarban vagy, pedig nem kéne. Britney soha életében nem énekelt olyan jól, mint te ezen az estén” - mondta neki Liptai, és bár a többieket is lenyűgözte, végül 34 ponttal zárt.

Ekanem Bálint a múlt heti után testhezállóbb feladatot kapott, Ray Charlesként ült a zongora mögött.

A zsűriben kisebb vita alakult ki, Majkát kérte számon Liptai Claudia, amiért a múltkori adásban azt mondta, hogy Bálintnak a színészetet kellene választani az éneklés helyett - szerinte a mezőny egyik legjobbja. Harmadik fellépőként megkapta az első maximális pontszámot.

Berkes Olivér elhagyhatta a tolószéket és a botokat, de a lába nem épült fel teljesen: Marilyn Monroe így a klasszikus, fehér szoknyában és bekötözött bokával állt a Sztárban sztár színpadán. Stohl nem találta nőiesnek, de a hangja tetszett neki, 7 pontot adott, Liptai 9-et, Majka és Papp Szabi 8-at.

Cserpes Laura Geszti Péterré változott vasárnap estére: a Holiday szövegét elég nehéznek találta, úgy érezte, egy két és fél perces nyelvtörőt kapott feladatként. A zsűri szerint egyre jobban odateszi magát, egyre ügyesebb: 37 ponttal ment le a színpadról.

Freddie Mercury nem először volt feladat a műsor történetében, ezúttal Horváth Tamás kapta, és nem titkolta, hogy nagyon nehéznek találta. Liptai Claudia szerint a hang nem is sikerült annyira, de az érzelmeket átadta, a többi zsűritag is ugyanezt ecsetelte: 32 pontot ért el.

Janicsák Veca odatette magát, nem is tűnt fel a produkciója alatt, hogy megbetegedett, csak akkor lehetett hallani, amikor az éneklés után megszólalt. A zsűrinek jobban tetszett, mint Ákosként a múlt héten, Liptai szerint üvegpoharakat lehet repeszteni a hangjával. Majdnem a maximumot kapta ő is, a tökéletes Florence-másolás 39 pontot ért.

Pápai Joci úgy kezdte, hogy David Bowie távol áll tőle, gyerekként félt is tőle, tart a feladattól. A zsűri aztán ismét jót röhögött rajta, a haját, mozgását, hangját is cikizte, Liptai David Bóvlinak hívta - csak Stohl nem nevette ki, szerinte az énekes bravúrosan oldotta meg a hangváltásokat, neki tetszett, amit látott. 37 pontot kapott.

Singh Viki és Király Viktor maradt az este végére, az énekesnő pasivá alakult, Shaggyként jól mozgott és énekelt, az egyik legjobb maszkot neki készítették. Király Viktor Prince-átalakulása is jól sikerült, maximális pontszámmal zárta az estét és a show-t, ő volt az utolsó fellépő.

A nézői voksokat és a zsűri pontszámait egyesítve végül Berkes Oilvér és Cserpes Laura maradt Tilla mellett a színpadon, Cserpes Laurának kellett búcsúznia, jövő vasárnap kilenc énekessel folytatódik a Sztárban sztár.