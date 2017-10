15 évvel fiatalabb fiú szereti Kovács Patríciát

Hamarosan a képernyőn lesz a Korhatáros szerelem heti sorozat Kovács Patríciával, Kamarás Ivánnal, Dobó Katával, Bánsági Ildikóval, Kovács Tamással, Cserpes Laurával többek közt. A forgatást csak néha zavarta meg egy eső, vihar, amúgy flottul ment minden a szereplők szerint - egy budai kertes házban néztük meg a stáb munkáját.

Egy csapatnyi fiatal csibész megdobálja a motor mellett szöszmötölő, gyanútlan fiatalembert, majd elrohan egy óbudai kertes ház elől. Egy tárgy nekicsapódik és összetörik a kerítésen, ordibálva kiront a kertből Kovács Tamás, és megfenyegeti a suhancokat. Érkezik Kovács Patrícia, a hűvös időhöz képest mindössze egy fürdőköpenyben, és riadtan érdeklődik, mégis mi a franc történik az ingatlanban és környékén, mi ez a perpatvar - majd jönnek a sorozatbeli lányai, és máris teljes a családi botrány, és áll a bál.

Az álmos kertvárosi kis utca nyugalmát csak rövid időre zavarja meg az intermezzo, utána megint csend lesz, a szomszédság pedig hozzászokott, hogy az átlagosnál nagyobb a mozgás. A Korhatáros szerelem forgatása 52 napja zajlik, de már nincs sok hátra, talán 15 – meséli az Origónak Árva László a TV2 képviseletében, hozzátéve, hogy ebből csak egy hónapot forgat a stáb a római-parthoz közeli bérleményben, a többi jelenet más helyszíneken, de főképp Budapesten készült.

Ahogy a mostanában készült magyar sorozatok többsége (Terápia, Aranyélet, Válótársak, A mi kis falunk), úgy a Korhatáros szerelem sem teljesen eredeti, megvan egy prototípus, amelyet magyarítanak, kicsit átalakítanak a helyi viszonyoknak megfelelően. Ennek a TV2-re kerülő, elsőre 13 részes komédiasorozatnak – amelyet épp a falusi komédia gyártója, a ContentLab Kft. az IKO-val együttműködésben készít - egy új-zélandi széria az alapja, de nyilván lesz pár eltérés.

De miért pont ezen a külföldi sorozatformátumon akadt meg a TV2 vezetőinek szeme? „Mi keressük meg a formátumokat, és amelyben nagyon hiszünk, annak a licencét a ContentLab Factory megvásárolja, így tettük ezt a Mi kis falunk esetén is. Általában saját erőforrásból leforgatunk egy pilotot, azt megnézik a csatornák, tesztelik fókuszcsoport előtt, és ha jók az eredmények, megrendelik” – meséli Hámori Barbara showrunner. „Hatvanhét nap forgatással tervezünk, tizenhárom részt készítünk, minden flottul megy.

10-12 hasznos percet veszünk fel egy nap, a legtöbb 15 és fél perc volt, ami rekord gyorsaságnak számít, mivel általában 6-8 perc a nemzetközi átlag tévésorozatok esetében. Mégis sikerült egy nagyon igényes heti sorozatot felvennünk” - teszi hozzá.

Kovács Patrícia benne volt a pilotban, de a fiatal szerető szerepét csak utólag kapta meg Kovács Tamás, az első verzióban más alakította. „Kamarás Iván is más karaktert játszott eredetileg, aztán rájöttünk, hogy ő melyikben lenne jó. Fenyő Iván és Ónodi Eszter sem voltak benne a 25 perces pilotban, de a sorozatban már ott lesznek. Tizennégy alapszínésszel forgattuk le a tizenhárom részt” – meséli a producer.

A sztori dióhéjban: a háromgyerekes, elvált asszony (Kovács Patrícia alakítja) összejön egy nála 15 évvel fiatalabb fickóval (ő Kovács Tamás, sorozatnézőknek az ifjú Hollós, a fiatal Endre bá, persze az Aranyéletből). Ilyen korkülönbség akkor sem általános, ha a férfi az idősebb, de fordítva pláne nem hétköznapi, még a mai modern korban sem, így bonyodalmakat okoz a családban, és nyilván a volt férj (Kamarás Iván karaktere) sem egykedvű nyugalommal veszi majd tudomásul a helyzetet.

Minden színész fegyelmezett, senki nem problémázik, a munka gördülékenyen ment eddig is – meséli a producer. A tempó pedig egyáltalán nem visszafogott, napi 12 órákat is dolgoznak, ha arra van szükség. A nyarat azért is szereti a stáb, mert ekkor a színészeknek sincs minden este fellépése színházban, és reggel héttől este kilencig lehet nappali fényben forgatni. Képzeljük el a téli forgatást: reggel nyolc és délután négy között lehetne kint lenni, lehangoló szürkeségben, szibériai hidegben... most viszont minden szép zöld, burjánzik a természet, napfényben pedig minden derűsebb, életszerűbb.

„Kicsit zavarban vagyok, amikor előre kell mesélni egy karakterről, mert amit tudok, megmutatok Eszterből. Kevesek a szavak. Meg kell nézni” – meséli kérdésünkre Kovács Patrícia, akinek Eszter karaktere az abszolút főszereplő. „Egy szimpatikus, nagyon nőies, vagány, harmonikus, szerethető nő, akinek ott vannak a gyerekei, a volt férje, az anyósa. Akkor jó, ha a néző azt mondja majd otthon, tévézés közben, hogy igen, ez a figura ismerős. És nem szélsőséges, a rendezők ügyeltek arra, hogy minél jobban hasonlítson rám, minthogy egy karakter bőrébe kelljen bújnom.” (A színésznő hosszabban is mesélt a forgatásról, erről később olvashat az Origón.)

A kerti dobálós, rohangálós jelenet mellett egy másikat is látunk, ebben Cserpes Laura megy oda Kovács Patríciához, aki egy kocsiból pakol épp ki. Társalognak egy sort, előbbi hosszan ölelgeti az anyukát, majd utóbbi riadtan rohan be a házba, kezében lóbálva a bevásárlószatyrokat.

„Tizennégy forgatási napnál tartok. De voltak napok, amikor az időjárás miatt nem tudtuk leforgatni az egyik jelenetemet, amiért jöttem. Itt voltam, de sajnos nem sikerült” - mesélte Cserpes Laura a jelenet után. „A karakterem, Lili egy nagyon színes egyéniség, nagy amplitúdón mozog. Ha sír, akkor nagyon sír, ha nevet, akkor nagyon nevet. Én nem ilyen vagyok, de valahol bennem volt ez az őrült karakter. Nem tudom, hogy a nézők hogyan viszonyulnak majd hozzá, de ő egy pszichopata csajszi.” (Vele is hosszabban beszélgettünk, hamarosan olvashatja az interjút itt az Origón.)

A jelenetet négyszer veszik fel, ez átlagosnak mondható: egy stábtag szerint egy és nyolc között van a felvételek száma. Napi nyolc „hasznos percet” mindenképp fel kell venni, hogy tartsák a tempót, senki nem akar csúszni, beiktatni a végén plusznapokat, mert ősszel már a színészeknek is több a dolguk, a stáb sem lógatja a lábát. A jelenetek negyede nagyjából kültéri, ezek persze időigényesebbek.

Mindenesetre mindenképp pozitív fejlemény, hogy a kétezres évek első évtizedének szűkös időszaka után fellendülőben van a sorozatipar. A 15 éve látott, szórványos komédiás próbálkozások (Tea, Limonádé, Egy rém rendes család Budapesten), a három rész után elhalt RTL-féle Casino és társaik után a közmédia állt neki sorozatokat gyártani (Átok, Géniusz, az alkimista, Tűzvonalban, Munkaügyek, Hacktion, Kossuthkifli, Fapad és a többi), egyre több élvezhető, igényes szériával rukkolt elő az HBO (Társas játék, Terápia, Aranyélet), beindította a gépezetet az RTL is, és most a TV2 is jön egy főleg nőknek szánt, de vélhetően férfiak által is élvezhető, igényes, filmes képi világú komédiasorozattal. Pár hét, és láthatjuk is.