Babát vár a Barátok közt színésznője

Kardos Eszter kicsattan a boldogságtól, hamar összejött a terhesség.

Kardos Eszter, és kedvese, Györfy Ruben több mint egy éve élnek párkapcsolatban. „Egy edzőteremben találkoztunk, véletlenül, de sokáig csak bártok voltunk. Elkezdtük írogatni egymásnak, együtt ebédelgettünk, utána Ruben nem volt itthon sokáig. Utána az eljegyzés formalitás volt. A baba nagyon gyorsan összejött, másfél-két hónap alatt" – lelkendezett a színésznő.

Majdnem négy évig volt síoktató Ausztriában, a hozzá érkezettek java gyerek volt, de párja is segédkezett gyerektáborokban. Vőlegényének is van testvére, Kardos Eszternek négy is, gyerekszerető családban nőttek fel. „Én mindig fiatal anyuka szerettem volna lenni. Most 26 éves vagyok... Most főleg szinkronmunkáim vannak, ahol talán nem baj, ha kihagyok pár hónapot" – mondta a Reggeliben.

Szeptember elején volt a lánykérés. A 19. hétben vannak, a baba nemét nem tudják.