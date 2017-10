Cserpes Laura: A női megérzésem megsúgta, hogy vége

Cserpes Laura négy adásban mutatta meg magát a Sztárban sztár színpadán, végül vasárnap este harmadikként búcsúzott a műsortól. Mikor Berkes Olivérrel ketten álltak Tilla mellett a színpadon, már volt egy olyan megérzése, hogy számára ér véget a verseny, de szívesen maradt volna még - többek közt ezekről mesélt az Origónak.

Az énekesnő Geszti Pétertől kapta kölcsön azt a kabátot, amiben a Holiday című dalt énekelte, de előadása nem csak emiatt nyerte el a zsűri tetszését. Bár a produkcióra magas pontszámot kapott, ő esett ki a műsorból.

„A harmadik adásnál mondta a zsűri, hogy most érkeztem meg a műsorba, ez pedig annak volt köszönhető, hogy tőlem nagyon távol álló karakter Fatima, így teljes mértékben el kellett engednem a saját berögződéseimet énekesként. Mivel ebben a karakterben nagyon be kellett lazulnom, végre érezték, hogy valami mást adtam. Az előtte levő adásban Mary Poppins voltam, aki egy arisztokratikus, rideg nő, ott nyilván nem tudtam akkora show-t kihozni belőle, mint egy Fatima-dalból, Geszti Péternél meg pláne” - mesélte az Origónak.

„Külön örültem, hogy Majkának is tetszett, hisz egy rappertől még jobban esik a dicséret egy ilyen produkció után. Megkaptam az adás idejére Geszti Péter kabátját, nagyon jólesett a bizalom, hogy egy ilyen ereklyében léphettem színpadra, ez adott egy kis plusz energiát” - tette hozzá.

Először megijedt a feladattól

Gondolt rá, hogy ha már a kabátját kölcsönadta, biztosan nézi is a műsort, így jobban izgult egy kicsit, de nagy stressz nem volt benne. Úgy látja, ebben a műsorban akkor tud sikeres lenni valaki, ha ellazul, elenged minden görcsöt. „Főleg egy rapnél! Ott nem szabad, hogy más legyen a fejedben, csak a szöveg. Iszonyatos nyelvtörőnek tűnt a dal, nagyon megijedtem. Aztán ahogy egyre többet és többet hallgattam, belém égett a szöveg. Én nagyon sok novellát, verset tanultam annak idején, mikor színésznőnek készültem, úgyhogy ez nem áll tőlem olyan távol, de énekesként sosem memorizáltam ilyen sűrű szöveget, nem volt könnyű feladat.”

A színpadon próbálta mindig valami mozdulathoz kötni a sorokat, ezzel a csellel készült a héten a vasárnapi élő adásra. Sajnálja, hogy kiesett, de mikor ketten maradtak Tilla mellett Berkes Olivérrel, már gondolta, hogy neki kell hazamennie.

„A női megérzésem akkor megsúgta, hogy ez lesz, de már előtte is gondoltam, mikor láttam, hogy a középmezőnyben vagyok. Azt gondolják az emberek, hogy aki középen van a listán, az biztonságban van, így nem nagyon szavaznak rá, inkább azokat támogatják, akik le vannak maradva, a végén állnak. Sok versenyben innen esnek ki az emberek, ez a legveszélyesebb zóna.”

„Nem érzem, hogy a produkció miatt estem ki, vasárnap tényleg mindenki odatette magát, és 110 százalékon teljesített. Most ez így jött ki, nem kaptam elég szavazatot a nézőktől, de nem tudom, ez mi miatt volt. Azért sajnálom, mert ráéreztem a játék ízére, megértettem, hogy ez egy szórakoztató műfaj, és bátran elengedhetem itt magam” - mesélte.

„Fegyelmezett ember vagyok, és előadóként is annak látom magam, nekem idő kellett ahhoz, hogy ezt el tudjam kicsit engedni” - tette hozzá.

Úgy látja, nem kapott könnyű feladatokat, Michael Jacksonként kezdett, volt Mary Poppins is. „Kaptam hideget-meleget az elején, de aztán belejöttem. Most az van bennem, hogy még szívesen maradtam volna, szívesen megformáltam volna még énekeseket. Nagyon megkedveltem a csapatot is, sajnálom, hogy több színt nem tudtam megmutatni a közönségnek magamból, mert van még a tarsolyomban.”

Az énekesnőknek drukkol

Bár tisztában van vele, hogy nagyon erős férfi énekesek vannak a mezőnyben, annak örülne a legjobban, ha idén egy énekesnő nyerné meg a Sztárban sztárt.

„Eddig mindig férfi nyert, és ennek meg is van az oka. Ha egy férfi felvesz egy miniszoknyát és egy magas sarkút, akkor már élből van egy alapkomikuma a helyzetnek.