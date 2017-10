Felismeri vicces gyerekkori képük alapján ezeket a színésznőket?

Természetesen sokat változtak az évek, évtizedek alatt, de némi segítséggel azért kitalálhatja, kikké lettek mára, persze csak akkor, ha néz tévésorozatokat. Ha pedig nincs meg a név, a megfejtésért lapozzon egyet, és eláruljuk.

Az első sorozatszínészünk 2005 óta ugyanabban az amerikai krimisorozatban játszik, 280 epizódban volt látható. A széria itthon is igen népszerű, annak ellenére, hogy rettenetes gyilkosságokat mutat be, így igen borongós, sötét darab. Gyerekként sem volt piszkafa, most sem épp modellalkat, ennek ellenére egy diétás üdítőt reklámozva kereste meg első dollárjait a showbizniszben. Hogy ki ő? A megfejtésért lapozzon!

Ha már a krimiknél járunk, akkor maradjunk is a bűnügyi sorozatok frontján: az alábbi kishölgy ma már egészen másképp néz ki, fekete haja van, dark, gótos kinézete, és egy másik kultikus, felkapott széria alapszereplője. Pár napja indult ennek az itthon is jól futó sorozatnak a 15. évadja, amelynek végén a művésznő kilép, otthagyja a csapatot. Ha nem tudja, ki ő, akkor lapozzon egyet!

Az alábbi képen az anyuka nem tűnik különösebben boldognak, és a gyermek is meglehetősen egykedvűen szemlélődik. Utóbbi később híresség lett, a Trónok harcában játszik jelentős szerepet. Szőkés-vöröses hajáról, szeméről talán felismerhető, de ha nem, akkor lapozzon a megfejtésért!

Egyértelműen felismerhető viszont az alábbi képen a jobb oldali gyerek: a kislány amint felcseperedett kamaszlánnyá jelentős karriert csinált a Disney Channelen, karaktere nevével egy időben milliószámra adtak el iskolatáskát, tolltartót, esernyőt és kispárnát. Nemrég még Woody Allen is maga mellé vette élete első és talán utolsó tévésorozatához (utolsó, mert a rendező sorozata főképp negatív kritikákat kapott). Ki lehet ez a világsztár, aki zenei színpadokon is aktív?

Ötödik versenyzőnk sem tehetségtelen, bizonyított már színésznőként, íróként, rendezőként és producerként. Sorozata - amelynek szándékosan nem írjuk ide a címét, mert akkor túl könnyű lenne a megfejtés – hat évad után épp idén fejeződött be, ezt vagy nagyon szerették, vagy utálták a tévézők. A nagyvárosi, fiatal nők pajzán életét (is) bemutató széria tette ismertté, de látható a képen, hogy már egészen fiatalon szeretett partizni. A megoldásért lapozzon!

A következő hölgy főképp a negyven fölötti korosztálynak lehet ismerős, poszterlány volt egykoron, modellként dolgozott, és játszott egy nagyon híres, Magyarországon is népszerű amerikai sorozatban, 29 részben láthattuk nyomozni és bunyózni. Négyszeres Emmy-jelölt, hatszoros Golden Globe-jelölt volt, a TV Guide beválasztotta minden idők 50 legnagyobb tévésztárja közé. Sajnos 2009-ben, 62 évesen elhunyt.

A képes megoldásokért lapozzon!