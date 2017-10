Elvitték a tízmilliós fődíjat, megvan a Konyhafőnök Junior győztese

Heteken át küzdöttek a gyerekek a Konyhafőnök Juniorban, végül ketten, Molnár Bence és Kökény Anita jutottak a fináléba.

A finalistáknak egy háromfogásos menüsor – előétel, főétel, desszert - elkészítése volt a feladatuk, amihez segítséget is kaptak korábbi versenytársaik személyében. A Konyhafőnök Junior cím, a tízmillió forint értékű nyeremény és a trófea végül Kökény Anitáé lett. Sőt, Sárközi Ákos séf még a késkészletét is a győztesnek ajándékozta. A második helyezettnek pedig lehetősége nyílt csatlakozni ahhoz a párizsi gasztronómiai tanfolyamhoz, amely a győztest is megilleti a nyereményén felül.

"Amikor kimondták a nevemet, fel se fogtam! Megnyertem a Konyhafőnök Juniort! Az öröm, a sírás, a sikítozás, az ugrálás, minden egyszerre együtt van bennem. Annyira hihetetlenül jó érzés" - mondta a győztes.