Bizarr, kínos pillanatok a luxusfeleségek tarka életéből

A számos felháborító vagy megdöbbentő pillanatot tartogató Feleségek luxuskivitelben egy nemzetközi műsorfolyam magyar változata, a Real Housewives-ban rengeteg dúsgazdag nőt megismerhettünk már a világ minden tájáról. Hajtépés, ordibálás, nyelvi lelemény máshol is akadt bőven, nézzen bele pár külföldi kiadásba!

A Feleségek luxuskivitelben nem magyar, sőt nem is annyira mai találmány, az amerikai Bravo tévé már 2006-ban előállt egy olyan realitysorozattal, amely luxuskörülmények között élő nőket mutatott be.

Ez volt a Real Housewives-franchise első darabja, a Real Housewives of Orange County (magyar címén A Narancsvidék asszonyai), amely öt nővel indult, köztük Jeana Keough-val, aki korábban playmate-ként, színésznőként is ismert volt valamennyire, feltűnt például a T.J. Hooker-ben, A szupercsapat-ban, a ZZ Top több klipjében.

Itt láthatjuk a csajok bemutatkozását, akik – magyar társaikhoz hasonlóan – botoxoztattak, koktélozgattak, buliztak naphosszat, esetleg kilövették a házuk táján elszaporodott nyulakat:

„Orange megyében senki nem öregszik” – mondta egy botoxkezelés után egyikük, míg a másik annak örvendezett, hogy a fia barátai remek MILF-nek gondolják. „Hiába van pénzed, ha nincsenek hasonló barátaid, akik hasonló luxusban élnek” – kesergett a harmadik egy koktél felett, szóval záporoztak itt is a magvas gondolatok.

A Real Housewives of Orange County jelenleg is megy, már a tizenkettedik évadjánál tart, a más helyszínen zajló kiadások mellett pedig készült pár spin-offja is: a Date My Ex: Jo & Slade-ben a Jo De La Rosa nevű szereplő keresett új párt egy költözés után, a Tamra's OC Wedding pedig Tamra Judge esküvőjét mutatta meg a rajongóknak.

