Szinetár Dóra: Down-szindrómás a kisbabánk

Közleményben tudatta ezt a színésznő, nem szeretne sajnálatot hallani.

„Hogy elébe menjünk a félreértéseknek és a találgatásoknak... és hogy megakadályozzuk - bár ezt nem nagyon lehet - a „hűha!”, „tragédia”, „dráma”, „micsoda szörnyűség”, szalagcímeket, az általunk továbbra sem kért, rólunk szóló bulvárcikkek felett.

Szinetár Dóra Official (@szinetardora) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 16., 02:55 PDT

A napokban egy genetikai vizsgálat eredményeképpen - amit a kórházi gyermekorvosunk javaslatára készíttettünk - megtudtuk, hogy Benjamin babánk fizikailag teljesen egészséges, és bár úgy tűnik csak egy enyhe fokozatban, de Down-szindrómás. A várandósság alatt nem csináltattunk semmilyen erre vonatkozó szűrővizsgálatot az ultrahangokon kívül, mert a baba „kiszűrése”- életének elvétele egy esetleges Down-szindróma esetén sem volt számunkra opció.

Szinetár Dóra Official (@szinetardora) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 21., 04:31 PDT

Mindig is úgy gondoltuk, ha a Jóisten úgy dönt, hogy egy Downos emberkétől kell tanulnunk szeretetet és elfogadást, akkor így kell lennie. Ezt most is így gondoljuk. Csodálatos családunk van, ahogy a szüleinktől mindig is szeretetet és elfogadást tanultunk, ezt tanítjuk a gyermekeinknek is, akik végtelen szeretettel reagáltak a hírre, és ha lehet, még nagyobb imádattal néznek a kisöccsükre.

Arra jutottunk, hogy egy újabb közös feladatot kaptunk, és ebből is a legjobbat fogjuk kihozni, elsősorban a gyermekeink boldogságát szem előtt tartva. Ahogy azt tettük eddig is.

És mindeközben borzalmasan büszkék vagyunk a mi legkisebb, gyönyörű kicsi babánkra is, és tudjuk, hogy jobb helyre nem is kerülhetett volna. Így teljes a családunk, ezzel az édes, igazi kis szeretetgombóccal.

Ha bárki gondol ránk Vele kapcsolatban, kérjük, hogy így tegye, sopánkodásnak és sajnálkozásnak semmi helye nincs, Benjamin az életünk egyik legszebb ajándéka, és mi igyekszünk méltónak lenni a feladatra, hogy felnevelhessük.

Ezúton kérjük a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a döntésünket, miszerint ebben a témában csak és kizárólag mi - Benjamin szülei - kívánunk nyilatkozni, azon túl ezzel a témával ne foglalkozzanak. Továbbá a fenti írás felhasználását, csak annak teljes terjedelmében való idézésének esetében engedélyezzük.

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán”

A közleményt elsőként a Hot magazin hozta le.