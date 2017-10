Szép gyomrost kapott a McDonald's a Burger Kingtől

A német Burger King reklámja reflektál az IT című horrorfilmre, és figyelmezeti a nézőt, hogy ne bízzon egy bohócban.

A Burger King reklámja bevitt egy csapást a nagy riválisnak, hiszen már a címével is az „I'm loving it" szlogent használó McDonald's-nek üzen. A Loving IT című sötét, ijesztő promóciós filmecske persze az IT-re, a Stephen King regényből írt filmre utal, a végén pedig odaszúr még egyet.

„Soha ne bízz egy bohócban" - írják, tudva, hogy milyen rémisztő horrorbohócok vannak a filmben, és tudván azt is, hogy a konkurens kabalafigurája épp egy ilyen cirkuszi alak.

Nézze meg alább:

