Nem futott be, így inkább visszavonul a Való Világ-szereplő

VV Vivien a villában még elég népszerű volt, a játék után azonban nem igazán találta a helyét: most úgy dönött, visszavonul.

"Gondolom, már sokatoknak feltűnt, hogy nagyon ritkán jelentkezem, és ha posztolok is, az sem valami sokatmondó. Mióta véget ért a Való Világ, az életem megváltozott, de nem jó irányba! Mindig is kaptam bántást azért, mert fura vagyok és soha nem találtam a helyemet sehol" - kezdte a bejegyzést.