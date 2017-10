3,9 milliárd forintba kerül egy rész Trónok harca

Az utolsó évadra kissé megszaladtak a költségek.

15 millió dollárjába kerül a Trónok harca utolsó évadjának egy-egy része az HBO-nak, ami elég tisztességes összeg, még úgy is, hogy a hírek szerint a korábbiaknál hosszabb, 80-90 perces epizódok készülnek. A forgatás elkezdődött, jövő nyárig tart, és csak a vágószobában derül majd ki, hány perces lesz egy rész – de esély van a 90-100 percre is, mivel most hat rész forgatása több időt visz el, mint korábban egy tízrészes évadé.

A világszerte kedvelt fantasy ezzel az egyik legdrágább sorozat lett. Korábban is akadtak 8-10 millió dollárból készülő epizódok, főképp a pilotok voltak drágák, sokszor a Lost vagy a Terra Nova is sok pénzbe került, utóbbi első része 14 millió dollárt vitt el.

A 15 milliós (epizódra bontott) büdzsé azonban két és félszerese a kezdetinek, ugyanis az első évad részei 6 millióból készültek. Igaz, akkor a látvány sem volt olyan pazar, mint az utóbbi részekben, és a – az akkor még jószerivel ismeretlen – színészek is beérték kisebb gázsival.