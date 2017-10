Sztárban sztár: remekelt a magyar Tina Turner, megint nő esett ki

Az október 8-i Sztárban sztár-adás legvégén Oláh Gergő toporgott izgatottan Singh Viki mellett, de végül megkönnyebbülhetett, utóbbi esett ki. Ezzel nem tört meg az átok, négy kiesőből négy volt nő, miközben az összes férfiversenyző még játékban van.

Az október 8-i adásban Horváth Tamás az 1967-es táncdalfesztivál egyik nagy felfedezettjének, Poór Péter bőrébe bújt. Singh Viki szívdöglesztő szettben lépett a színpadra, Jessie J szerepében tündökölt.

Berkes Olivér Ed Sheeranként lépett színpadra, Király Viktor pedig az elmúlt egy hétben jól kikerekedett, ráadásul hosszú szakállat növesztett, hiszen Rag'n'Bone Mant testesítette meg a színpadon.

Ekanem Bálint Emota ezúttal az Outkast-dalt kapott, Janicsák Veca a francia sanzonénekesnő, Edith Piaf bőrébe bújt. Justin Timberlake-ként vallott szerelmet Oláh Gergő a My Love című számmal, Kollányi Zsuzsi pedig Tina Turnert személyesítette meg a színpadon. Ő nagy hatással volt a zsűrire, negyven pontot kapott, nézze meg itt:

A Homok a szélben című slágert viszonylag komolyan adta elő Pápai Joci, ezzel vége is lett a versenydaloknak. Eztán jött a kétkörös szavazás, ahogy korábban is.

Hullámzó volt az este Liptai, Majka és Papp Szabi szerint

Az összesített versenypontok alapján Király Viktor állt az élre, Ekanem Bálint követte, majd Janicsák Veca következett a sorban. Singh Viki az utolsó helyen szerénykedett, riadt arccal figyelte a tabellát, pedig megszokhatta volna, hogy a nőknek nem sok babár terem ebben a műsorban (főleg nők szavaznak, férfiakat jutatnak tovább: addig a pontig három kiesőből eddig három nő volt).

Hullámzó volt az este, mondta Liptai Claudia, de jelezte, hogy minden tiszteletét kivívták a fellépők. Berkes és Oláh a két kedvence, tette hozzá. Stohl Janicsák Vecát és Gergőt emelte ki, de Kollányi, Király is a favoritjai között van.

Majka szerint volt jobb, volt gyengébb is. „A Kollányi-Király duó ellopta a show-t. De a Sztárban sztárnak Oláh Gergőre is nagy szüksége van, köszi mindenkinek az estét!" – közölte. Papp Szabi a show definícióját adta elő, az improvizációról papolt valamit, kissé körülményesen, és ő is említette a "hullámzó" szót, akárcsak Majka vagy Claudia.

