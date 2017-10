Dermesztő válaszok születtek egy hazai tévés kvízben

Folytatódik az Észbontók műveletlenségi vetélkedő a Viasat3-on.

Néhány esetben nehéz elhinni, hogy a szereplők nem tudják, hol vannak, és nem sejtik, milyen buta választ vár tőlük a stáb, a néző szórakoztatása végett, de az idei, napi Észbontóban is született pár szerfelett különös megállapítás. Itt rögtön összejött minden 1848-ban, Rákosi, Nagy Imre és a tatárok egyaránt: jó nagy mozgás volt itt akkoriban, a zöld felsőt viselő kishölgy szerint (aki úgy tudja, hogy a tatárok hivatalos jele a vörös csillag volt). Nézze csak:

Your browser does not support iframes.

Az alábbi videóban két másik lány próbál eligazodni az évszakok között, de biztos könnyebb lett volna a dolguk, ha meg tudnak kérdezni egy arra járó óvodást:

Your browser does not support iframes.

A fiúkat sem kell különösebben félteni, a bujálkodni és paráználkodni szavak jelentéséről halvány fogalma sincs az alábbi két ifiúrnak:

Your browser does not support iframes.

Az október 9-én visszatérő vetélkedő házigazdája változatlanul Kovács Áron lesz.