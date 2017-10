Gundel Takács Gábor egy időre elköszönt a nézőktől

30 adás után egy időre elköszönt a nézőktől Gundel Takács Gábor, de az Áll az alku valószínűleg visszatér, több ezren jelentkeztek a következő szériára.

"Nagyon jól esett, hogy sokan írták itt a Facebook oldalon is, hogy de kár, hogy vége, és remélik, folytatódik. Én is remélem, hogy folytatódik, és én is sajnálom, hogy most vége van. Annyit talán elárulhatok, hogy már folyik a közös gondolkodás arról, hogy hogyan tovább. Nem véletlen volt játékos felhívás, több mint hétezren jelentkeztek, ez fantasztikus" - mondta az Áll az alku műsorvezetője.

Gundel Takács Gábor egy videóban köszönt el a nézőktől, reméli, hamarosan újra találkoznak - a folytatásról a közösségi oldalán fog majd beszámolni.