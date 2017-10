A New York Comic Conon bemutatták az előzetest az X-akták következő, tizenegyedik évadjához, amely a tervek szerint 2018 januárjában kerül képernyőre. A trailerben Mulder és Scully mellett más ismerősökkel is találkozhatunk, felbukkan Skinner és a Cigarettázó Férfi is, miközben megjelennek az idegenek, és az egész emberiség veszélybe kerül. Az új szezonban a két főszereplő közös fiának is jelentős szerepe lesz, úgy tűnik. Mutatjuk!