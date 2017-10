Jövőre érkezik a Hulura a Castle Rock című sorozat, amely a Stephen King által kitalált címbeli kisvárosban játszódik. Az író több szereplője is feltűnik itt, olyan regényeiből hoznak ide karaktereket és cselekményelemeket, mint a Ragyogás, a Hasznos holmik, a Tortúra, a Halálsoron vagy A remény rabjai. Az André Hollanddal, Sissy Spacekkel, Jane Levyvel és Bill Skarsgarddal készülő szériáról itt írtunk bővebben, most mutatjuk az előzetesét is!