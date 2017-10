Tóth Vera: Leraktam a testi és lelki terheket

Tóth Vera nem is gondolta volna, hogy egyedülálló nőként így fogja élvezni az életet, az utóbbi időben szinte minden sikerül neki.

"Mostanában már nem görcsölök rá semmire. Miért is tenném, hiszen minden sikerül. Életem legjobb időszakát élem, leraktam a testi és lelki terheket. Annyira jól érzem magam, hogy néha nem is tudok mit kezdeni ezzel az érzéssel" - mondta a Borsnak Tóth Vera.

A lap szerint nemrég költözött testvére, Tóth Gabi szomszédjába, és állandó társ nélkül is boldog. "Az élet bebizonyította számomra, hogy egyedülálló nőként is boldog lehet az ember. Ezért néha csodálkozom is az olyan ismerősökön, akik mindent attól tesznek függővé, hogy épp van-e párkapcsolatuk, vagy nincs" - mesélte.