Állatvédőként valódi szőrmét reklámoz Zimány Linda

Zimány Linda gyakran szerepel állatvédő kampányokban, viszont olyan fotókon is láthatjuk, melyeken valódi szőrmében pózol. A modell szerint ezzel nincs semmi gond, a munkát el kell választani a magánélettől.

Két ellentétes reklámkampányban jelent meg az elmúlt időszakban Zimány Linda, az egyikben sokkoló képekkel hívja fel a figyelmet az állatkínzásra, a másikban pedig olyan divatcéget reklámoz, amely nerckiegészítőket is árul. A divat a Borsnak magyarázkodott.

"Vállalok modellmunkákat, amikor bizonyos cégek felkérnek arra, hogy legyek egy-egy termék vagy kollekció arca. Ilyenkor ez munka, ugyanúgy, mint mindenki más esetében is. Nem gondolom, hogy az én tisztem eldönteni, mi kerül egy szép kabátra vagy táskára. Tornóczky Anitáék kampányára gondolkodás nélkül mondtam igent, ugyanis minden fórumon igyekszem nyomatékosítani az emberekben, hogy az állatok, jelen kampányban a kutyák kínzása mindennapos jelenség: állatokat kötnek autók után, olyan embertelen és brutális módszerekkel bántják őket, amit olyan gyorsan meg kell fékezni, amilyen gyorsan csak lehet. Kutyatartó vagyok, valamint közismert ember is. Nem hiszem, hogy kérdés lenne, hogy állatvédő vagyok-e, természetesen igen! Az pedig, hogy a divatot szeretem és követem is, nem hiszem, hogy összeférhetetlen lenne ezzel. A munka pedig munka"

"Nem fogom tagadni, vannak bőrtáskáim, és viseltem már szőrmét, de az utóbbi már egy ideje nem jellemző rám. A magánéletben nem igazán láthatnak engem igazi szőrmében" - tette hozzá.