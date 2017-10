Leghíresebb szerepére sem emlékszik az egykori gyereksztár

A Már megint Malcolm egykori címszereplőjének, Frankie Muniznak súlyos memóriazavara van, híres szerepére is alig emlékszik.

A Már megint Malcolm-ban látott Frankie Muniz a kétezres évek elejének meghatározó gyerekszínésze volt, erre azonban ma már nemigen emlékszik – mesélte a Dancing with the Stars-ban, ahol jelenleg versenyzőként szerepel.

A színész persze tudja, hogy szerepelt az annak idején igen népszerű sorozatban, vissza is nézett epizódokat, de azt mondja, alig emlékszik, olyan, mintha nem is ő lett volna – és nem azért, mert utána autóversenyzőként és dobosként is kipróbálta magát.

Muniznak kilenc agyrázkódása és több mini-stroke-ja is volt, ezek miatt kezdtek elveszni az emlékei. Ma már egy füzetbe jegyzetel nap mint nap, de néha ezeket a bejegyzéseket is meglepődve olvassa vissza.

A teljes vallomást megnézheti itt, az adásban Bryan Cranston is beszélt egykori kollégájáról: