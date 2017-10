Új női műsorvezetőt tettek az X-Faktorban Kiss Ramóna mellé

Az Éjjel-nappal Budapest egyik szereplője, Koholák Szandra (Alexa) sürög-forog majd a versenyzők körül.

Sajtóeseményen mutatta be az RTL Klub a 2017 őszi X-Faktor élő show-jába jutottakat, Kiss Ramóna volt a porondmester. A mentorok érkeztek előbb a színpadra, majd sorra a versenyzőik: sok újdonság nem derült ki róluk, volt, aki erősen izgult, volt, aki egykedvűséget mímelt. Radics Gigi a 25 év alatti fiúk csapatának felkészítője, ő maradt negyediknek: ekkor jelentették be, hogy négy nappal az élő show előtt máris feladta valaki a versengést. Nagy Krisztián nem bírta a napi próbákat, lelkileg nem volt erős az élő műsorra, a nagy színpadra, így Kiss Ramóna „jobbulást" kívánt neki távollétében. Erről itt írtunk bővebben.

Puskás Péter csapatán továbbra is vígan élcelődtek a mentorok, bizonyára nem esik túl jól a saját felkészítőjük által inkább Szupercsapatnak hívott triónak, hogy a többiek nevetgélve „Feláldozhatók" néven emlegetik őket: de lesz lehetőségük bizonyítani már szombaton.

Gáspár Laci a csapatok edzője lesz ősszel, a hazai X-Faktorokban ezeknek nem sok jövőjük szokott lenni: a zenészek megilletődve lépkedtek egymás sarkára a kis színpadon. ByeAlex a 25 alatti lányokat készíti fel a versengésre: Erdős Viola elmesélte, hogy már megállítják az utcán, autogramot kérve, de nem tartja magát se sztárnak, se celebnek, tudja, hogy tetoválásai és kopasz feje miatt ismerik fel egyelőre.

Serena Rigacci elég introvertáltnak tűnt, de két tőmondatot azért elmondott magyarul, és Tóth Bettina sem volt az a nagyszájú, extrovertált típus, udvariasan dicsérgette mentorát. A lényeg persze úgyis az, mit nyújtanak a színpadon, milyen lesz a hangjuk.

Volt még egy bejelentés: sokan talán azt várták, hogy az Éjjel-nappal Budapest egyik szereplője, Kovács Dóri lesz majd a társműsorvezető, aki a backstage-ben serénykedik, de végül kollégája, az ugyanabban a sorozatban látott Koholák Szandra, másik nevén Alexa kapta a munkát, ő sürög-forog majd a versenyzők körül. Tőle meg is kérdezte a kissé csapongó Kiss Ramóna, hogy szokott-e énekelni - egy perccel azután, hogy hétmilliós nézettségű klipet emlegetett vele kapcsolatban. Azt nem találtuk meg, de itt egy 5,5 milliós.

A sajtóesemény legviccesebb része mindazonáltal az volt, amikor az energikus Ramóna viccelődni próbált, lelkesen bakizgatott, még a mikrofonja hangja is elment kétszer, de nem látott túl sok érzelmet a munkaügyben jelenlévő fotósok, újságírók arcán, így kénytelen volt elmesélni egy kis sztorit. Történt, hogy egy fotózás már nagyon hosszúra nyúlt, és a negyedik órában közölte a fotóssal, hogy kész, egyszerűen nem tud már vigyorogni. Erre a kamerás ember – mintegy hangulatjavításképp – váratlanul bejelentette, hogy "harminc centis a fasza", no, erre aztán a Barátok közt sztárja is elengedetett pár diszkrét mosolyt.