Karrierje miatt nem vállalt gyereket az X-Faktor operaénekesnője

Abaházi Nagy Lívia, az X-Faktor operaénekesnője, szeretné bizonyítani, hogy ennek a műfajnak is helye van a tehetségkutatóban, és azt ígéri, egy másik, lazább oldalát is láthatják majd a nézők. A 25 év felettiek versenyzője elvált, de újra egy párt alkot volt férjével, és azt is elárulta, miért nem vállaltak gyereket.

Abaházi Nagy Lívia alig várja, hogy megmérettesse magát az X-Faktor élő show-jában. "Úgy döntöttem, hogy próbálkozom egy ilyen műsorban, megbeszéltem a kedvesemmel, aki végig biztatott. Belopóztam a castingra egy operával, néztek egy nagyot, de tetszett nekik. A Kassai Állami Operaház egykori tagjaként, mindent magam mögött hagyva, elhatároztam, hogy belevágok. Nagyon meglepődtem, mikor megtudtam, hogy mehetek tovább, kíváncsi vagyok, hogy a nézőknek is tetszeni fogok-e."

Egyelőre nem árulhatja el, hogy mivel készül a következő adásokra, de azt mondja, meg fognak lepődni a nézők, mert nem csak operát énekel majd. "Nekem már az kihívás, hogy a közös dalunk popos, később megpróbálkoznék a műfajjal egyedül is. Már az nyeremény, hogy, szerepelek az X-Faktorban, hisz lehetőséget ad arra, hogy érvényesüljek. Meg akarom mutatni magam, és bizonyítani, hogy az operával is be lehet futni. Lehet szeretni az operát is, de közel áll hozzám az operett, a musical, a rockopera is, szeretnék színházakban színpadra fellépni."

Egész életemben utaztam, átutaztam az egész életemet, ezért nincs gyermekem a kedvesemmel. 41 éves vagyok. Sokan kérdezik, miért nincs gyerek, hát ezért. Most úgy érzem, gyerekeket is kaptam a műsortól, imádom őket, szeretek köztük lenni."

"Egyedül lakom egy családi házban, amit a nagymamámtól örököltem, oda jár hozzám a párom, aki egyébként a volt férjem, elváltunk, de most megint együtt vagyunk. Szüleim is ott laknak, van egy cicám, vele fekszem, vele kelek, hiányzik is nagyon, mert sok ideje nem láttam" - mondta.